Anca Țurcașiu, interzisă trei luni la TV. “Mă tunsesem precum Michael Jackson”

Cântăreața a dezvăluit, pentru thewoman.ro, motivul pentru care a avut interdicție la TV: purta, la vremea respectivă, o tunsoare asemăînătoare cu cea a starului internațional Michael jackson.

“O, da! Am avut nenumărate presiuni ale regimului. Una dintre cele mai cunoscute este o filmare pe care am realizat-o la TVR împreună cu Horia Moculescu, care cânta la pian, iar eu cântam vocal piesa lui. Și, pentru că mă tunsesem precum Michael Jackson, cu o chică la spate și cu trei franjuri de breton pe față și foarte scurt, am fost interzisă 3 luni de pe posturile de televiziune. Era mult prea avangardistă tunsoarea mea”, a declarat Anca Țurcașiu.

Vedeta și-a amintit și despre debutul său.

“Debutul meu pe marile ecrane a fost o întâmplare… nedorită, cum s-ar putea spune că este pentru marii artiști, pentru că studiam actoria cu marele maestru și pedagog Petrică Gheorghiu și mama m-a dus cu forța la Școala Populară de Artă, de unde am fost trimisă la festivaluri să cânt, pentru că acolo studiam canto. Și așa am ajuns la Festivalul de la Mamaia în anul 1986, unde am luat un premiu, am fost remarcată de redactorii din televiziune, de compozitori și așa am ajuns în televiziune în toamna acelui an, fără să îmi doresc acest lucru vreodată”, a explicat Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu, în vârstă de 48 de ani, este cunoscută atât ca solistă, cât și ca actriță. A debutat la 14 ani în filmul “De dragul tău, Anca!”, în regia Cristianei Nicolae și are în spate o carieră de succes. În plan personal, Anca Țurcașiu este căsătorită cu medicul Cristian Georgescu, împreună cu care are un băiat, Radu.