Anda Adam face dezvăluiri despre familia sa. “Nu e ușor. Te solicită foarte mult”

Cântăreața Anda Adam a făcut declarații despre viața ei de familie și despre rolul de mămică. Vedeta a dezvăluit că se gândește foarte serios să mai facă un copil.

Anda Adam este căsătorită cu Andrei Sorin. Din mariajul celor doi a rezultat o fetiță, Evelin, care a venit pe lume în noiembrie 2015.

Cântăreața a făcut declarații despre familie sa și despre marea ei dorință de a mai avea un copil la o emisiune de la Antena 1.

“Am avut totul pregătit de la început. Acum are doi ani şi patru luni Evelin, mă gândeam că ar fi bine să aştept să intre la gradiniţă ca să putem să ne ocupăm noi de al doilea copilaş. Are cât de cât un program. Nu este uşor, te solicită foarte mult un copil şi pentru cineva care are o carieră şi activitate aşa intensă este un pic mai greu.

Nu am avut ajutor. Am stat eu cu soţul meu până la un an şi 11 luni. Nu am ieşit cred că nici la un film, am stat numai cu copilul. Anul trecut a stat mama mai mult în ţară ca să ne ajute cu fetiţa”, a explicat Anda Adam la Xtra Night Show.

“Să dea Dumnezeu să fiu sănătoasă şi să pot să fac un copil pentru că ne dorim asta. Planul meu a fost aşa, mi-aş dori fetiţă şi băieţel, acum e şi cu divinitatea, nu e doar ce ne dorim noi”, a adăugat binecunoscuta artistă.