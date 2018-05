Cât timp a stat Anda Adam a stat în Republica Dominicană, soțul ei, Sorin Andrei Nicolescu, a avut grijă de fiica lor, dar a fost și cel mai înfocat suporter al competiției. În momentul în care artista a ajuns acasă și i-a povestit ce a trăit acolo, Sorin, sportiv din fire, a decis să-și testeze și el abilitățile.

“Nu am avut o problemă să stea cu bebelușul pentru că noi am stat singuri cu copilul până la un an și opt luni, iar el a petrecut foarte mult timp singur cu Evelin, pentru că nu am avut nici bunici, n-am avut nici bonă, n-am avut pe nimeni care să ne ajute constant. De fiecare dată când eu mergeam la evenimente sau la concerte, el era nevoit să stea cu fetița și s-a descurcat de minune. I-a plăcut foarte tare și lui experiența asta cu Exatlon, așa că este foarte decis ca în sezonul doi să se ducă el să participe în locul meu. Predau ștafeta. Prima dată am fost eu, acum se duce el. Mi se pare corect, adică dacă suntem o familie, trebuie să luptăm împreună până la capăt”, ne-a mărturisit Anda Adam.

Anda Adam face schimb cu soțul ei la Exatlon. “Am senzația că a fost o situație similară în Brazilia”

De altfel, nu ar fi pentru prima dată în istoria Exatlon când vedetele predau ștafeta partenerilor. “Am senzația că a fost o situație similară în Brazilia, parcă, nu sunt foarte convinsă că am informația corectă, dar, din câte am înțeles, într-unul din sezoane au fost participanții faimoșii de la ei, iar în următorul sezon s-au dus toți partenerii faimoșilor. Adică, dacă tura asta am fost eu, în sezonul 2 se va duce soțul meu”, a completat artista.

VIDEO: Cosmin Nistor; FOTO: Vlad Chirea