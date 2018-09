Andra se pregătește intens pentru concertul de la Sala Palatului. Imagini în premieră de la repetițiile alături de mari artiști ai României | FOTO

Andra va concerta pe 28, 29 și 30 septembrie 2018, la Sala palatului din Capitală. Spectacolul Tradițional este unul de suflet pentru binecunoscuta artistă. La spectacol, Andra va avea alături artiști de renume ai scenei muzicale din România.

Cântăreața se află pe ultima sută de metri cu pregătirile. Perfecționistă, Andra a făcut repetiții după repetiții pentru spectacolul Tradițional, alături de invitații săi.

La concertul pe care îl va susține pe scena Sălii palatului, Andra îi va avea alături pe Mirabela Dauer, Ionuț Dolănescu, Irina Loghin, Steliana Sima. Mioara Velicu, Lidia Buble, Uddi, Bodo, Veta Biriș, Ionuț Fulea și Constantin Enceanu.



„Este prima dată când o să cânt alături de Andra și pentru mine este o mare bucurie. Alături de ea o să interpretez pe scenă cunoscuta melodie Morarița, dar și o piesă din repertoriul lui Dan Spataru”, a spus Mirabela Dauer despre spectacolul unde va cânta alături de Andra.

„M-am bucurat mult că m-a ales să cântăm împreună. Dar și mai mult că o să interpretăm împreună o melodie care mi-a adus consacrare pe parcursul carierei mele și care îmi este tare dragă sufletului. Este vorba de piesa Mi-a dat mama cântecul. Ea a ales acesta piesa și am apreciat mult acest lucru. Eu sunt o mare fană a Andrei, plâng când o aud cântând”, a declarat Irina Loghin, o altă invitată la spectacolul Tradițional al Andrei.

„Am mai cântat alături de ea și la o emisiune TV în urmă cu ceva timp. Sincer, am fost onorată că Andra m-a ales să cântăm împreună la concertul ei. M-a bucur mult această colaborare și chiar am răspuns cu toată dragostea. Între noi a existat o chimie, o compatibilitate și de aceea mă bucură mult invitația”, a declarat Steliana Sima.

Mioara Velicu, o altă invitată alături de care Andra va concerta la Sala Palatului, a spus:

„Nu puteam să răspund decât pozitiv la invitația ei. Pe scena o să interpretez singură balada Miorița, iar alături de Andra voi cânta Așa-i hora pe la noi și Hai la joc badiță”.

„Este pentru prima dată când am ocazia de a cânta alături de Andra. Pot spune că este că un vis împlinit, o dorință pe care o aveam de foarte mult timp, să fac parte din acest superb proiect. O admir pe Andra atât ca artist, cât și că omul frumos din spatele scenei”, a declarat Lidia Buble.

„Chiar o felicit pe Andra pentru inițiativa ei și pentru faptul că sărbătorește tradițiile prin intermediul acestui concert. Sunt sigur că o să fie un eveniment pe placul publicului și unul despre care o să se vorbească mult timp de acum înainte”, a afirmat Uddi.

„Este pentru prima dată când o să cântăm împreună pe aceeași scenă. Andra este un artist complet, o prietenă dragă foarte bună, dar și un vecin nemaipomenit”, a declarat Bodo.

„O să cântăm împreună două piese cunoscute, dar nu vreau să va stric surpriza. Mă bucur că Andra s-a gândit la acest proiect frumos, mai ales acum, în an Centenar. Ea cântă foarte bine muzică populară și nu avea cum să uite că tradiția trebuie păstrată în timp”, a menționat Veta Biriș.

Ionuț Fulea a afirmat:

„Nu puteam să răspund decât pozitiv invitației primite. O să interpretez alături de Andra melodiile Mărie, Mărie și Cântecul de cătănie”.

„Nu este prima dată când o să cânt alături de Andra. Noi am mai cântat împreună și la unele emisiuni televizate în trecut, iar publicul s-a bucurat din plin de momentul nostru”, a precizat Constantin Enceanu.

Citește și: VIDEO/ Povestea familiei de bucureșteni care s-a mutat în sălbăticia Apusenilor: „Dacă eşti bogat spiritual, nu ai nevoie de foarte mult cash în portmoneu”