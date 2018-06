Andra și Cătălin Măruță fac mărturisiri. “În orice poziție m-ar fi pus să…”

Cântăreața Andra și prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc. Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii, David și Eva.

Cei doi au fost prezenți luni dimineață la postul de radio Virgin Tonic, unde au făcut dezvăluiri despre viața lor.

Andra și-a amintit de momentul când a fost invitată la emisiunea Tonomatul de pe 2, pe care Cătălin Măruță o prezenta la Televiziunea Națională.

“În orice poziție m-ar fi pus să cânt, aș fi cântat…”, a afirmat Andra.

“De vreo 11 ani suntem împreună. În august, pe 23, facem 10 ani de căsătorie. Ne-am căsătorit la Târgu-Jiu, la mine acasă. Atunci am făcut cununia religioasă”, a declarat Cătălin Măruță.

Întrebați pe ce melodie au dansat atunci, Andra a explicat:

“Zi, știi sau nu știi? Eu știu, eu știu”.

Cătălin Măruță a completat-o imediat:

“Michael Bolton – You are so beautiful. Andra poate să spună din culise cum a fost cu dansul mirilor”.

“Nu-mi aminti de dansul mirilor. Fiecare mireasă are visul ei să danseze într-un fel, să repete niște dansuri. Am zis ok, nu e cazul să repetăm, că și dacă o să repetăm, tot nu o să fie ce vreau eu. Așa că mai bine o lăsăm pe sentiment, pe blues. Și n-am repetam nimic. Doar că eu am strâsn foarte multe emoții de la slujba religioasă, i-am văzut pe părinții noștri, pe frații mei, toate neamurile acolo și m-a apucat plânsul în timpul dansului.

Și la un moment dat el se uită așa la mine și am crezut că o să-mi zică: “Iubirea mea, dar te iubesc, dar nu știu ce…”. Și el îmi zice: “Cât mai durează dansul ăsta?”. Mi-a dat cu ceva în cap, deci jur… A fost…”, a dezvăluit Andra.

“Toată nunta aia se uita la mine, eram foarte stângaci, nu știam să mă mișc deloc și aveam impresia că sunt ore. Și toți se uitau așa și își mai puneau mâna pe obraz: “vai, uite ce frumos dansează”. Și mă uitam și ziceam: “Căt mai ține frate piesa asta?”. Cântau cei de la Provincialii și cred că le-a plăcut foarte mult dce se întâmplă acolo…”, a mărturisit Cătălin Măruță.

“De atunci mi-a dat seama că trebuie să-mi găsesc un partener pe unde merg pe la petreceri și de aceea am nășit de mai multe ori ca să am pe unde merg câte un fin cu care să dansez”, a încheiat Andra.

Citește și: REPORTAJ/ Trista istorie a Hipodromului din Ploiești. În căutarea gloriei de altădată și a timpului pierdut/ VIDEO&FOTO