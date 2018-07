Andreea Antonescu, despre începuturile ei și perioada Andre. „Scopul meu era ca publicul să reacționeze ca la Laura Stoica” | FOTO

Cântăreața Andreea Antonescu a făut declarați despre perioada copilăriei sale, despre familie și despre trupa Andre la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

„La mine în familie se știa că trebuie să ajung doctor sau inginer. La noi muzica era un lucru interzis. Tata nu concepea ca eu să fac muzică, dar până la urmă tot el a fost cel care…

Momentele mele de fericire maximă sunt cele în care sunt pe scenă și cele alături de fiica mea.

Nu m-am văzut niciodată făcând altceva. De aceea nu fac nici afaceri…

Prima dată am cântat pe o scenă mare am fost la șapte ani, la Galați. Aveam niște emoții extraordinare. Scopul meu era ca publicul să reacționeze ca la Laura Stoica, că o văzusem pe scenă. Am ieșit plângând din scenă, dar erau lacrimi de fericire”, a mărturisit Andreea Antonescu.

Artista a vorbit și despre trupa Andre, din care a făcut parte alături de Andreea Bălan.

„Proiectul Andre a fost proiectul vieții mele. Acolo s-a încununat toată munca pe care o depusesem de mică. Succesul a venit mai repede decât ne așteptam. Nu eram conștientă de ce se întâmpla. Îi mulțumesc tatălui meu, el a încercat să mă țină cu picioarele pe pământ. Nu consider am fost vreodată persoana luată de val. De multe ori mi se spune că am prea mult bun simț. Eu sunt persoana care și-a dorit să trăiască frumos printre semeni.

N-am avut pretenții de divă. Tata mi-a spus că cel mai greu e să fii om…

Consider că totul în viață se întâmplă cu un scop. Nu vreau să trăiesc în trecut, vreau să merg pe drumul meu. Am valorile mele, nu sunt adepta compromisurilor”, a adăugat artista.

Andreea Antonescu are o vară plină de concerte, astfel că rămâne în România, în timp ce fiica ei, Sienna, a mers în America la tatăl ei, Traian Spak.

„Sienna a plecat acum două zile în State, cu mama. S-au dus la Traian. Eu nu ajung”, a explicat ea.

