La petrecerea de lansare de grilă Antena 1, am căutat-o pe Andreea Bălan pentru a sta de vorbă și am găsit-o abia după ce soțul ei, George Burcea, ne-a sfătuit să ne uităm în locurile unde e mâncarea, căci sigur acolo e și Andreea. Culmea e că avea dreptate; deși nu pare genul, artista chiar este gurmandă! Așa se explică și prezența constantă a lui George în bucătărie, lucru pe care Andreea îl consideră „o declarație de dragoste”.

„Cred că ne unește foarte multă dragoste și atunci, când unul muncește, celălalt încearcă să-l răsfețe. Când el are filmări, și eu încerc cum pot să-l aștept cu ceva frumos acasă, numai că eu nu mă pricep să gătesc. Eu îl aștept cu curățenie, că altceva nu știu să fac. El știe să gătească și atunci e normal să-mi facă ceva drăguț, pentru că la mine dragostea de multe ori trece prin stomac”, ne-a povestit Andreea, completând că ea nici măcar nu se imaginează în postura de gospodină: „Mie nu prea îmi place să stau în bucătărie. Poate mi-ar fi plăcut, dacă de mică aș fi făcut lucrul ăsta, că, până la urmă, dacă ești învățat de mic, mai târziu îți și place, dar dacă eu am fost plecată în concerte, în turnee, am sărit niște lucruri poate esențiale și mai târziu nu m-am mai regăsit în ipostaza de casnică și de gospodină. Sunt o femeie de business, creierul meu funcționează mai mult ca al unui bărbat, gândesc mai mult ca un bărbat și atunci, nu pot să stau la cratiță, în bucătărie”.

Spre norocul ei, Andreea a nimerit chiar lângă un bărbat căruia îi face plăcere să gătească, iar de când a descoperit că vedeta e înnebunită după preparatele lui, George încearcă mereu să o suprindă culinar.

„Când nu eram cu George, venea cineva, o doamnă, și-mi gătea. Acum, că este George, lui îi place foarte mult, chiar o face din pasiune și când are timp mai gătește. Nu-ți imagina că toată ziua se fac cozonaci la noi în casă! Ai văzut niște filmări pe canalul meu de YouTube, dar nu înseamnă că în fiecare zi se fac cocă și supă… Nu aș putea să mănânc asta zilnic, că m-aș îngrășa. O dată la două săptămâni, așa, ceva special”, ne-a explicat Andreea

Vedeta emisiunii „Te cunosc de undeva” ne-a spus că fetița ei este cea mai fericită de faptul că se gătește în casă: „Ella se bucură foarte tare de faptul că de multe ori mâncăm supiță făcută acasă. E mâncare sănătoasă și pentru un copil contează foarte mult”.

