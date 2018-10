Andreea Bălan a arătat ecografia bebelușului. „Să vedem ce sex are” | FOTO

Andreea Bălan a vorbit despre sarcina sa într-un vlog pe care l-a făcut împreună cu soțul ei, actorul George Burcea, pe canalul ei de Youtube. Artista este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Ea mai are o fiică, Ella.

„Acum la a doua sarcină mă simt mult mai bine.. de fapt mă simt foarte bine. N-am avut niciun simptom de greață, nici de nesomn. Nici de rău, nici de nimic. Nici măcar de foame.

Mi-a fost foarte greu să țin ascunsă sarcina până în cele cinci luni împlinite și la filmări, și la concerte, și la interviuri. Tot timpul am purtat hanorace mai lărguțe. Unii dintre moderatori sau prieteni din showbiz au venit și m-au întrebat: „Hm, încă un bebeluș?”, Eu: „Nu, nu, am mâncat cozonaci. Mi-a făcut soțul cozonaci. Sunt balonată”. Și până la urmă i-am păcălit pe toți”, a povestit Andreea Bălan.

Cântăreața le-a arătat fanilor ei și ecografia morfologică de trimetrul 1.

„Dragi mei, o să vedeți ecografia de trimestrul 1, unde am fost împreună. Și o să-l vedeți pe bebele nostru mic, mic și drăgălaș. Are 6,1 centimetri”, afirmă vedeta.

„Eu zic că e băiețel”, se aude vocea medicului, în înregistrarea făcută de Andreea Bălan la cabinetul medical.

„M-am îngrășat un singur kilogram până acum. De la 49,9 am ajuns la 50,9. Că m-am cântărit. Este bine. În primul trimestriu trebuie să iei un kilogram și jumătate minim și încă cinci în următorul.

… Am încercat de câteva ori, la două ecografii, să vedem ce sex are bebelușul și nu am reușit. N-a vrut să arate. O să aflăm în curând. După aceea vă spunem și ne gândim la nume. Mi-am dorit doi copii de la început”, mai spune Andreea Bălan.

