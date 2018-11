Andreea Bălan, despre ce a reușit să facă până la 34 de ani. „Nu cred că am un imperiu, dar am realizat cam 80% din ce mi-am propus”

Pe blogul ei, Andreea Bălan a scris un text în care face mărturisiri legate de realizările sale. Vedeta afirmă că ambiția a fost cea care a ajutat-o să reușească în tot ceea ce și-a propus.

„Nu cred în destin, că îți este scris, dat și stabilit de dinainte. Eu cred că suntem făuritorii propriului destin și noi ne creăm drumul și sunt convinsă că dacă îți dorești cu adevărat ceva, chiar poți să realizezi. Cred că toți oamenii s-au născut pentru a fi de succes și pentru a-și îndeplini visurile. Unii reușesc, într-adevăr, pentru că ei cred în mintea lor că vor reuși. Unii aspiră, nu văd calea, dar știu scopul, iar într-un final cumva vor găsi calea să ajungă la scopul lor, pentru că tot timpul vor emite în Univers gânduri pozitive, de prosperitate, de fericire, și atunci Universul le răspunde. Cred foarte mult în Legea de Atracție.

Afirmațiile „Cum ți-e scris” sau „Cum îți e destinul” sau „Cum o vrea Dumnezeu”, pentru mine nu au făcut niciodată sens. Deși deseori le auzeam spuse de bunica mea, eu nu am crezut în ele.

Începând cu muzică de la 10 ani, am putut să observ că lucurile se întâmplă într-un anume fel atunci când tu faci ceva sau mergi în acea direcție. Dacă nu „misti un pai”, nu are cum să se întâmple ceva „scris'”de cel de sus.

Fiind atentă și observând de mică că trebuie să acționez dacă vreau să obțin ceva, mi-am format întreagă personalitate în acest sens.

La 17 ani într-o discuție cu mama mea, m-am auzit spunând „Mami, la 30 de ani, eu o să am un imperiu”. Nu cred că acum la 34 de ani am un imperiu, dar totuși am realizat cam 80% din ceea ce mi-am propus.

Nu vorbim azi de prețul plătit și de sacrificii, ci strict de faptul că eu am ales să fac unele lucruri care m-au adus azi unde sunt.

Cei care spun „Nu mi-a fost dat”, „Nu era în destinul meu”, nu fac altceva decât să se ascundă în spatele neputinței și să dea vina pe exterior pentru lipsurile lor.

Dacă nu munceam cu Petrișor pe brânci la „Dansez pentru tine” nu îmi era nicăieri „scris” să luăm locul 1 în România și medalia de argint în Mexic.

Dacă nu aveam îndârjirea să lansez piesă după piesă indiferent de succesul fiecăreia, nu îmi era scris să rezist 20 de ani pe piața muzicală din România.

Dacă nu îmi doream să am un show spectaculos, nu puteam fără muncă și multă pasiune.

Dacă nu îmi doream o familie, 2 copii, o casă, o mașină, vacanțe etc, nu „îmi era scris” nicăieri că o să le am.

Totul ține de fiecare dintre noi și de cât ne dorim. Trebuie doar să ne asumăm responsabilitatea faptelor, a vieții în sine, să nu dăm vina pe alții sau pe exterior. Succesul ține numai de noi înșine și dacă nu se întâmplă înseamnă că nu ne-am dorit cu adevărat.

Putem fii și proprii dușmani și de multe ori să ne punem piedici spunându-ne în gând – Nu putem, nu suntem în stare, dar atunci trebuie să alungăm aceste gânduri negative și să ne imaginăm numai lucruri bune care vor veni în viață noastră și cu cât vom visa frumos, cu atât se vor întâmpla.

Știu că e greu dar oamenii de succes vor avea toți același speech – că și-au imaginat, au crezut, nu au știut calea, dar au muncit mult și nu au pierdut din vedere nicio clipă visul lor”, a notat Andreea Bălan.

Andreea Bălan este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului trecut. Cei doi au împreună o fetiță, Ella. Andreea Bălan este însărcinată cu cel de-al doilea copil, urmând să nască în luna martie a anului viitor.

