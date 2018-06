Andreea Bănică, la 40 de ani. “Nu sunt genul care să calce pe cadavre”

Cântăreața Andreea Bănică a împlinit 40 de ani în data de 21 iunie. Artista a făcut destăinuiri pe blogul său.

Printre altele, Andreea Bănică a vorbit și despre compromisurile pe care le-a făcut de-a lungul carierei sale muzicale.

“Nu e nevoie să te compromiți ca să ajungi unde vrei. Am făcut compromisuri pentru cariera mea? da. Am muncit foarte mult, am avut perioade în care am făcut chiar peste măsură, dar asta a fost singura limită pe care am depășit-o. Nu sunt și nu am fost niciodată genul care să calce pe cadavre, să își dorească un succes machiavelic. mereu mi-am văzut de drumul meu, fără să fac rău în calea mea. Munca și perseverența, poate un dram de noroc, sunt suficiente ca să ajungi unde își dorești”, a menționat Andreea Bănică.

Cântăreața a vorbit și despre familia sa. Andreea Bănică este căsătorită cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii: Sofia și Noah.



“Familia e cel mai important lucru în viață. Sunt într-un punct al vieții în care familia me mă împlinește și mă întregește. În fiecare clipă, cu tot ce fac, mă gândesc la ei, la persoanele pe care le iubesc mai mult decât îmi iubesc viața și îmi doresc să îi știu bine, fericiți și sănătoși”, a afirmat ea.

Citește și: Previziuni Urania pentru perioada 23 – 29 iunie 2018. Mercur va intra în zodia Leului. Luna Plină în Capricorn. Marte va intra în mișcare retrogradă