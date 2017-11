Andreea Berecleanu, despre moartea Stelei Popescu. „E așa de greu…”

Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu a transmis și ea un mesaj după dispariția celebrei actrițe Stela Popescu.

Stela Popescu a murit la 81 de ani. Anunțul despre dispariția vedetei a frost făcut joi, 23 noiembrie 2017. Doamna comediei românești, a cărei viață a fost una plină de evenimente, a cucerit generașii întregi cu talentul său actoricesc și cu farmecul aparte.

Dispariția Stelei Popescu a îndurerat lumea artistică și lumea showbiz-ului din țara noastră.

Prezentatoarea de televiziune Andreea berecleanu și-a amintoit de cea care a fost legendara Stela Popescu.

„E asa de greu…Ducem greu, din ce in ce mai greu aceste vesti. Se duc acesti oameni dragi care ne-au bucurat bunicii, parintii, pe noi. Nu aveam multe variante inainte de Revolutie, asteptam Revelionul cu celebrul cuplu Stela-Arsinel, mergeam la Revista, la gradina Boema, la mare, in statiuni, erau mereu cu noi. Cand ne-a fost cel mai greu. Apoi, dupa Revolutie, s-au adaptat vremurilor ca actorii adevarati. „Soparlele” scapau de cenzura, erau in sfarsit liberi sa se exprime si au continuat cu acelasi talent. Stela era o explozie de viata, de bucurie, de frumusete, a fost o diva a tuturor timpurilor. Asa va ramane in memoria noastra. Mereu! Multumim, Stela, pentru sufletul tau generos! Si razi de noi, cu noi, de acolo de Sus!”, a spus Andreea Berecleanu.

Stela Popescu s-a născut într-o familie de învățători modești, iar prima amintire pe care o are bine întipărită în memorie este invadarea Basarabiei de către armata rusă. Atunci, în 1940, tatăl ei considerat intelectual, deci dușman de clasă, este deportat în Siberia, iar mama se refugiază, împreună cu fiica în România, la Brașov. În 1953, susține examenul de admitere la facultate și este repartizată la Facultatea de Limbă Rusă „Maxim Gorki“, la care renunță după un an și jumătate când intră în echipa Teatrului Ministerului de Interne. În 1956 este admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar în paralel continuă să susțină spectacole de teatru.

La sfârșitul facultății, este repartizată la Teatrul din Brașov, acolo unde ajunge să susțină 400 de spectacole pe an. Din 1963 până in 1969 joacă la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. În 1969, Stela părăsește Revista și se angajează la Teatrul de Comedie, ceea ce nu o impiedică să continue colaborarea cu Radiodifuziunea Română (pe atunci Radioteleviziunea) din 1963 până în prezent. În paralel, susține și o colaborare cu Revista Românească, sub condeiul lui Mihai Maximilian, cu care avea să se căsătorească în 1969, la puțin timp după divorțul de Dan Puican.