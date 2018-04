Andreea Berecleanu a fost nașă, dar nu a dansat din cauza doliului. “S-a dus și nu a trecut anul”

Andreea Berecleanu și-a ținut promisiunea de a fi nașă de cununie, însă la evenimentul respectiv n-a dansat, din respect pentru tatăl ei, de la moartea căruia nu a trecut încă un an.

Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu, care este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan, a avut parte de un weekend plin.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan au fost nași de cununie pentru un medic din Timișoara, fost rezident al partenerului ei de viață.

Deși a fost vorba de un eveniment fericit, prezentatoarea de televiziune, care a fost o nașă superbă, rafinată și delicată, a fost reținută în ceea ce privește distracția.

La emisiunea Agenția VIP, pe care cristi Brancu o moderează la postul de televiziune Antena Stars, Andreea Berecleanu a explicat că nu a dansat pe melodii ritmate, ci doar pe piese lente, dat fiind că este încă în doliu și nu a trecut un an de la moartea tatălui ei, pe care l-a iubit enorm.

“După nunta noastră, e cea mai frumoasă nuntă la care am fost. Lumea a dansat şi s-a simţit bine la petrecere. Ne-am ţinut promisiunea de a fi naşi, chiar dacă tata s-a dus şi nu a trecut anul.

Nu am ţopăit cum aş fi ţopăit la o nuntă, dar m-am simţit bine. Am fost bucuroşi şi am dansat, însă pe melodii mai puţin ritmate”, a spus Andreea Berecleanu.