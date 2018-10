View this post on Instagram

Nici nu stiu cum sa va povestesc, ca sa intelegeti cat sunt de fericita! Ieri a fost una dintre cele mai frumoase zile din viata mea! Fetele astea misto care imi sunt prietene si familie s-au vorbit pe la spatele meu si mi-au facut o mega ultra surpriza. Americanii ii zic baby shower. Eu am simtit un val enorm de iubire. Un moment ca niciun altul, super emotionant, in care am realizat cat de curand o voi strange in brate pe bebelina aceasta mica care sughita si danseaza la mine in burtica. Si cat de norocoase suntem amandoua sa avem asa sufletele minunate alaturi de noi. Va iubesc de nu mai pot, fetelor! M-ati facut foarte foarte fericita! ❤️???? #babyshower #pregnant #9monthspregnant #babyontheway #babygirl #sweetmemories #adaytoremember #surprise #surpriseparty #friends #family #loveyou #momtobe