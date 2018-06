Andreea Mantea, amintiri din copilărie. Îi lipsește mâncarea bunicii!



Bruneta recunoaște că a crescut altfel decât copiii din ziua de azi și se simte în cuvintele ei regretul că David nu va avea parte de aceleași experiențe . Oricât l-ar crește ea de liber și fără a urma cu strictețe regulile, băiețelul ei de trei ani nu va trăi niciodată bucuriile pe care ea le-a trăit la țară.

“Îmi este foarte greu să aleg o singură amintire frumoasă din copilăria mea. Cele mai dragi amintiri sufletului meu sunt însă din perioada cuprinsă între 4 și 10 ani, când mergeam la bunica mea la țară, undeva în zona Vrancei. Este perioada din care voi păstra toată viața cele mai frumoase momente, cu tot ce am cunoscut atunci, cu tot ce am învățat de la bunica mea. Îmi amintesc animalele, fructele proaspete pe care le culegeam direct din copac, gustul mâncării cum numai ea știa să o prepare. Alintatul bunicii și poveștile nemaiauzite până atunci pe care mi le spunea ea sunt și acum vii în mintea mea. Am avut o copilărie extraordinar de frumoasă, așa cum nu știu dacă mulți copii o mai au în ziua de azi. O copilărie în care m-am bucurat de aerul curat, de privitul stelelor de pe cer, de libertatea de a face toate năzbâtiile pe care le fac copiii. Cea mai importantă amintire este iubirea de care eram înconjurată”, ne-a povestit Andreea.

