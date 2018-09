Andreea Mantea, cu ochii în lacrimi la TV. Un concurent și Cătălin Botezatu au înduioșat-o | FOTO

Vedeta a fost puternic marcată de povestea unui conurent de la show-ul pe care ea îl moderează. Este vorba despre un tânăr pe nume Alex, care are probleme cu vederea. Tânărul este mare admirator al creatorului de modă Cătălin Botezatu. De altfel, la show-ul de la Kanal D, Alex a purtat o cămașăî creată de Cătălin Botezatu.

„Cămașa e de la Cătălin Botezatu. Da, sunt mare fan Botezatu… De dragul cămășii lui, am slăbit 9 kilograme. Încă mai am de slăbit un pic, mă strânge un pic la burtă. Tot ce face, face să arate bine”, a povestit Alex.

Andreea Mantea i-a făcut o surpriză tânărului și l-a adus în emisiune pe Cătălin Botezatu, care i-a adus și câteva cadouri.

„Este pentru prima oară când într-o emisiune când sunt emoționat… M-ai descris în niște culori, într-un fel anume în care nici măcar un om care poate să vadă cu adevărat n-ar putea să o facă… Ori de câte ori merg la o emisiune televizată și ori de câte ori sunt intervievat, spun oamenilor că aș vrea să vadă dincolo de aparențe, dincolo de ecran, dincolo de imaginea și de piedestalul pe care sunt cocoțat de public și să vadă în mine omul Cătălin Botezatu. Omul acela simplu de care vorbeai tu mai devreme”, i-a spus Cătălin Botezatu lui Alex.



Întâlnirea dintre Alex și Cătălin Botezatu, gestul făcut de creatorul de modă și declarațiile făcute de cei doi au făcut-o pe Andreea mantea să izbucnească în lacrimi.

Andreea Mantea împlinește 31 de ani în data de 20 septembrie. Vedeta este mama unui băiețel, David, din povestea de iubire pe care a trăit-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea. Andreea Mantea are, în prezent, două emisiuni la postul de televiziune Kanal D. Aceasta prezintă show-ul „Te vreau lângă mine’, unde i-a luat locul Biancăi Drăgușanu, dar este moderatoare și la emisiunea „Se strigă darul„, pe care a mai prezentat-o și în trecut alături de Mihai Mitoșeru.

