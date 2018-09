Andreea Mantea s-a panicat. „Când am văzut, am început să tremur”

Joi, 20 septembrie 2018, Andreea Mantea împlinește 32 de ani. Vedeta a fost invitată în platoul emisiunii pe care Teo Trandafir o moderează la postul de televiziune Kanal D. Bruneta a venit însoțită de fiul ei, David.

„Este pentru prima oară când aleg să vin cu puiul meu la o emisiune și mai ales în direct. Adică putem să ne trezim cu tot felul de surprize, pentru că el are o limbariță…”, a spus vedeta despre băiețelul ei.



Andreea Mantea a mărturisit și că s-a panicat când a văzut că i-au ieșit fire albe în păr.

„Când am văzut câteva fire albe de păr, am început să tremur. Era și pe partea dreapta. Am zis, direct vopsea! La 32 de ani, asta e, mi-au ieșit primele fire de păr alb. Azi de dimineață le-am vazut și m-a luat cu panica”, a afirmat ea.

Andreea Mantea este considerată una dintre cele mai focoase vedete din showbiz-ul românesc. De-a lungul anilor, a prezentat numeroase emisiuni de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Andreea Mantea a trăit mai multe povești de iubire. Una dintre cele mai cunoscute este cea cu cântărețul Ștefan Stan. La show-ul Burlăcița, de la Antena 1, Andreea Mantea l-a întâlnit pe luptătorul MMA Cristi Mitrea, din povestea lor de iubire rezultând un băiețel David. Chiar dacă sunt despărțiți, Andreea Mantea și Cristi Mitrea se ocupă de fiul lor.

