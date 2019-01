„Mi-e greu să vorbesc, am o problemă cu o măsea. Am zis că tot o să vin să-mi repar dantura, să-mi salvez măseaua. Am venit, dar am venit prea târziu. Domnul doctor mi-a zis că nu mai poate fi salvată. Am avut dureri groaznice. Mi-a scos-o. Acum trebuie implant… Sau nu. Mi-a făcut anestezie, am făcut calmante, m-a durut de am zis că mor”, a mărturisit Andreea Mantea la Teo Show.

„El vrea acasă, îl înțeleg. Și eu vreau acasă. Îmi e dor de toată lumea. Chiar și de traficul de aici. E bine acolo, e foarte frumos. Ce mă întărește pe mine e acest proiect, în care a început să se vadă dragostea, de-aia are și succes”, a mai spus prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei de la Kanal D.

Andreea Mantea spune că este o mamă dură. Dacă nu e cumințel, David ia palme la funduleț sau este pedepsit. „Mă bate și mă supăr pe ea”, a spus David. „Primește bătaie. Primește una, două, trei la funduleț”, a explicat Andreea Mantea. „I-am luat toate mașinile. I le dau una câte una doar dacă învață alfabetul”, a mai spus Andreea Mantea la Teo Show.

