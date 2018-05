Andreea Tonciu vorbește despre al doilea copil. Ce spune bruneta despre un nou bebeluș

Andreea Tonciu a făcut declarații despre eventualitatea ca familia sa să se mărească cu un nou copil.

Andreea Tonciu are un mariaj fericit alături de Daniel Niculescu, deși, în ultima vreme, s-a zvonit că cei doi ar avea mari probleme în căsnicie. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au împreună o fetiță, Rebecca, iar bruneta a vorbit, la Antena Stars, despre eventualitatea de a mai avea un copil.

“Eu nu am de gând să divorțez, pentru că eu nu m-am căsătorit ca să divorțez după doi ani de zile. Eu nu vreau să divorțez, eu am făcut-o pe Rebecca ca să aibă un tată și ca să putem să o creștem împreună…

Totul este roz la noi în familie… Cea mai frumoasă surpriză pe care mi-a făcut-o soțul meu este că mi-a dăruit-o pe Rebecca. da, este cea mai frumoasă surpriză…

Pe mine Rebecca m-a schimbat foarte mult… deocamdată nu îmi mai doresc un copilaș. Chiar nu. Și nici nu știu dacă o să mai fac vreodată vreun copil. dar nu știu ce o să-mi rezerve viitorul. deocamdată nu m-am gândit la chestia asta, am alte priorități. Am niște proiecte în televiziune, noi, și mă axez pe ele acum. Publicului îi este dor de mine. Am apărut cam rar pentru că a trebuit să stau mai mult cu Rebecca”, a declarat Andreea Tonciu la Antena Stars.