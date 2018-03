Andrei Pleșu a devenit bunic. Prima imagine cu nepoțelul acestuia

Andrei Pleșu, unul dintre cei mai mari intelectuali români, a devenit bunic. Unul dintre fiii fostului ministru de Externe este tatăl unui băiețel.

Andrei Pleșu, care a comentat despre foștii președinți ai României, are motive de bucurie. Fostul ministru de Externe este bunic. Unul dintre cei doi fii ai săi, Mihai, a devenit tătic. Mihai Pleșu, care este prorpietarul unei galerii de artă și are o relație cu o femeie pe nume Anca, are un băiețel.

Acesta a postat, pe o rețea de socializare, prima imagine cu bebelușul, oferind și detalii despre micuțul venit pe lume.

„2,950 kg, 51 de cm, nota 10, berbec cu gemeni. Vladimir Pleșu…de azi încolo”, a anunțat fiul lui Andrei Pleșu, cel care a vorbit și despre fostul premier al României, Victor Ponta, într-un interviu.