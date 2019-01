Andrei a intervenit imediat ştiind ce trebuie să facă în cazul arsurilor, însă abia apoi a început durerea mare, atunci când au apărut băşicile pe piele. Artistul a povestit totul în direct la Antena Stars.

„Azi noapte la 11 m-am opărit. Ayan adormise. Eu în fiecare seară îmi fac un ceai. Când am pus din ibric în recipient, s-a spart recipientul, tot ceaiul mi-a căzut pe picioare. Drept pentru care am o opărire foarte frumoasă. Am făcut nişte băşici. Mi-am pus folie mi-am pus creme, tot felul de chestii”, a spus Andrei Ştefănescu la „Star Matinal de weekend”, emisiune pe care o prezintă alături de Nasrin Ameri.

Andrei Ștefănescu va fi co-prezentatorul emisiunii Acces Direct alături de Simona Gherghe, după ce Alex Velea a renunțat la post, pentru a se ocupa de cariera muzicală. Andrei Ștefănescu va apărea alături de Simona Gherghe numai în momentele de divertisment, după cum a declarat chiar colegul lui, Dan Capatos.

