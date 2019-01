„Ieri, chiar de Bobotează, tatăl meu ar fi împlinit 75 de ani. Din păcate, în septembrie el s-a stins şi pentru mine a fost o situaţie mai diferită. Eram patru Ioni până acum, am rămas trei în familia Iftimoaie. Eu, fiica mea Ioana, cea mai mică şi Nicolas Ionuţ, băiatul meu. Acum, pentru astăzi, am ales să facă doar o masă cu fraţii, surorile şi mama mea. Pur şi simplu o întâlnire de familie şi să ridicăm un pahar în memoria tatăl meu, pentru că asta şi-ar fi dorit. Dacă ar fi fost în viaţă, ar fi venit la mine şi ne-am fi petrecut împreună„, a declarat acesta la „Răi Da Buni”.

„Ieri eram foarte abătut, am fost la mormânt la tatăl meu şi am stat aşa de vorbă noi doi. Eu am vorbit, el a ascultat. De acolo, am plecat în centrul oraşului unde slujba a avut loc, şi după ce am luat aghiazmă, s-au împărţit diplome şi medalii. A fost ca un pansament pentru suflet şi sunt sigur că de acolo de unde mă priveşte, a zis că „Ăla e fiul meu, care i-a diplomă acolo”. Atunci când aveam 18 ani şi am plecat în străinătate, mi-a zis un lucru foarte interesant „Fiule, tu mergi departe de ochii mei. O să fii printre străini. Ce contează ce mai mult este ca tu, atunci când te speli dimineața pe faţă, să nu îţi fie ruşine de ceea ce vezi”. Un om cu patru clase, un om care a muncit în mină 40 de ani, mi-a dat sfaturi care m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi.”, a continuat Ionuţ Iftimoaie, la emisiunea „Răi Da Buni”. Tatăl lui Ionuț Iftimoaie a murit în timp ce acesta se afla la „Ultimul Trib”

