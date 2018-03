Antonia, divorțată până la vară? Asta e dorința cea mai mare a frumoasei cântărețe cooptate în juriul noului show de talente de la Antena 1, “The Four – Cei 4”. Vedeta ne-a mărturisit că speră ca toate complicațiile legate de oficializarea despărțirii de italianul Vincenzo Castellano să se stingă în câteva luni, pentru ca ea să poată face ceea ce a declarat de mult că-și dorește: nunta cu Alex Velea, tatăl băieților săi.

De sâmbăta viitoare, 31 martie, Antena 1 aruncă în lupta pentru audiență un nou show de talente, “The Four – Cei 4”, din juriul căruia fac parte Antonia, Feli, Cheloo și Carlaʼs Dreams. Dacă partea masculină a trebuit doar să împace filmările cu cele ale altor producții, iar Feli, care a trecut recent printr-o dramă familială, n-a avut probleme să-și adapteze agenda, de vreme ce nu e parte a niciunui alt proiect TV, pentru Antonia munca în plus a fost o problemă. Frumoasa cântăreață ne-a mărturisit că a trebuit să mobilizeze toată familia să aibă grijă de copii câtă vremea ea e plecată…

Libertatea: Este a doua experiență de jurat pentru tine, după “KidSing”. Contează ce ai făcut atunci, ca bagaj de experiențe?

Antonia: Formatele diferă mult, plus că în cealaltă emisiune, concurenții erau copii, aici sunt tineri care au deja ceva mai multă experiență și de scenă, și de viață, și trăiesc altfel concursul.

Cu ce te-a atras acest show, ce anume te-a convins să te întorci în televiziune?

Îmi doream să mă întorc în televiziune cu un nou proiect și mă bucur că este la “The Four – Cei 4”. Mi-a plăcut foarte mult acest format, apucasem să văd pe YouTube show-ul din Statele Unite și când am primit propunerea de a mă alătura juriului, am fost fericită!

E prietenă cu juratele altor două emisiuni de talente, Inna și Delia

Ești prietenă cu cântărețele implicate în celelalte show-uri de talente vocale? Te-ai sfătuit cu ele ca să afli mici trucuri în depistarea unor voci deosebite, în alegerea concurenților?

Sunt prietenă cu Inna și cu Delia, fiecare este jurat într-un alt format TV, am vorbit cu fiecare dintre ele, dar mai degrabă despre experiența fiecăreia la filmări, ca membru al juriului, și mai puțin cum să aleg concurenții. Eu mă bazez pe instinct, pe intuiție, pe ce îmi place. Când aud o voce extraordinară, care transmite, emoționează și văd în față un artist carismatic, nu am cum să nu-l votez să meargă mai departe în concurs!

În ce relații ești cu colegii de juriu?

Pe Cheloo nu îl cunoșteam personal înainte de această emisiune, pe Feli o știam, cu Carla’s Dreams sunt la aceeași casă de discuri, avem și o piesă împreună, “Sună-mă”.

Cum vei face să împaci emisiunea cu concertele și familia? Sunt cam multe de “înghesuit” într-un timp limitat…

Cu ajutorul lui Alex, al părinților noștri. Este greu, recunosc, programul este încărcat, cu filmările pentru emisiune, ședințe foto și alte proiecte pe care le aveam deja stabilite, așa că le mulțumesc pentru ajutor și susținere!

Alex are un program mai lejer, care-i permite să se implica mai mult când tu ai treabă?

Amândoi avem programul destul de încărcat, și el filmează pentru un show TV, are concerte, petrece mult timp în studio, dar și acasă cu copiii. Când amândoi suntem ocupați, ne ajută părinții noștri, stau cu Dominic și cu Akim.

Antonia, divorțată până la vară? Așa speră…

Dacă nu ai avea notorietatea de acum, te-ai înscrie la un concurs de genul “The Four – Cei 4”?

Îți trebuie curaj, încredere în tine. Probabil m-aș înscrie, de ce nu?! Este o experiență importantă în viața fiecărui artist.

Începi emisiunea tot căsătorită… Crezi că vrei reuși să finalizezi divorțul până se termină emisiunea?

Sper că da, îmi doresc acest lucru.

Îți calcă vreunul dintre copii pe urme, a moștenit talentul tău?

Maya îmi cântă piesele, se uită la videoclipuri, dansează, este foarte talentată. Mi-aș dori ca fiecare dintre copiii mei să facă ce își doresc și ce îi face fericiți. Nu aș vrea să impun nici unuia dintre ei ce să facă. Dacă au înclinații artistice, desigur, mi-ar plăcea să fie artiști.

