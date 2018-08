Antonia stă relaxată în pat, acoperinduş-şi o mică parte din posterior. Fanilor nu le-a venit să creadă cât de îndrăzneață e vedeta. „Mai perfectă decât perfectă”, „Cea mai superbă „, ” Ești mai frumoasă decât oricine ?”, „Wow, nu îmi vine să cred „, ” Super tare. M-ai lăsat fără cuvinte”, au fost doar câteva dintre reacţiile internauţilor.

Recent, Antonia a dezvăluit amănunte din intimitate. Artista a fost mai deschisă ca niciodată, spre încântarea fanilor care au avut șansa să afle lucruri mai puțin știute despre artistă și Alex Velea. „Noi facem dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Glumesc! Pe sâni, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce-uri pe sfârcuri. Nu prea am folosit la viaţa mea (n.r. jucării sexuale). Nu prea am experimentat cu multe. Probabil după ce am născut şi trebuie să aştepţi, cred că vreo lună, o lună şi ceva. Nuuu, ştiţi când?! Când am venit din America şi nu aveam relaţie, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Da, de animal (n.r. scoate sunete când are orgasm). Mi se pare normal să nu scoţi sunete, mi se pare anormal. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate’, mărturiseşte Antonia.

