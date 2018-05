Apariție incredibilă a Sandei Ladoși la circ. Cu 15 kilograme mai slabă și transformată radical, oamenii nu au recunoscut-o | FOTO

Sanda Ladoși este total schimbată. Publicul care a văzut-o la circ nu a recunoscut-o, atât de schimbată este artista.

Cântăreața Sanda Ladoși apare în spectacolul de circ Reveria. Artista se află la conducerea Circului Metropolitan din București, fostul Globus, din anul 2017. Sanda Ladoși a fost numită atunci director artistic.

Însă vedeta nu se mulțumește doar cu postura de șef, ci apare și în cel mai recent spectacol montat la Circul metropolitan, Reveria.

Sanda Ladoși este de nerecunoscut pe scenă. Artista a slăbit foarte mult, 15 kilograme, și are silueta unei adolescente. În plus, machiajul și ținutele pe care le poartă în spectacol o transformă total. Vedeta poartă peruci supradimensionate, pene, chingi și costume din latex, iar machiajul este unul demn de filmele SF.



De altfel, Sanda Ladoși a declarat că transformarea prin care trece este atât de spectaculoasă încât oamenilor care au văzut spectacolul le-a fost greu să o recunoască.

“Lumea nu mă recunoaște, iar asta m-a amuzat teribil. Oamenii îmi aud vocea, dar nimeni nu știe unde sunt. Am un machiaj misterios, care e realizat cu o muncă de trei ore. Eu nu am numele nici măcar pe afișul spectacolului, am o apariţie de câteva minute.

Nu aș fi putut să îmbrac acele costume dacă aveam cu 15 kg în plus, ca înainte. Am pierdut în greutate aici, în două luni și jumătate, din cauza stresului. Nu a fost o dietă. Nu aveam timp și nici stare să mănânc.

Eram agitată, cu gândurile la lucrurile pe care trebuie să le fac. Acum m-am stabilizat, pragul psihologic l-am depășit. Acum mănânc şi slănină cu ceapă, dar nu fac excese”, a povestit Sanda Ladoşi pentru revista “Taifasuri”, potrivit click.ro.