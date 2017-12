Artistele de la Amadeus au cântat la o nuntă de milioane de dolari în Qatar | FOTO

Fetele din trupa Amadeus au avut un an foarte bun din punct de vedere al carierei.

2017 a fost cel mai de succes și mai prosper an din carieră pentru cele patru artiste din trupa Amadeus, care cântă foarte bine și muzică jazz. Au lansat piese și videoclipuri care se bucură de mare succes peste hotare, despre care s-a dus vestea pretutindeni.

Astfel se face că în cercurile exclusiviste a început să se vorbească din ce în ce mai mult despre cele patru fete frumoase și talentate din România care cântă muzică de calitate și oferă concerte de clasă perfecte pentru evenimentele cu ștaif.

Prin urmare, începând cu primăvara acestui an, cererea de concerte a devenit din ce în ce mai bogată. Când nu aveau concerte la evenimente corporate sau de lux în România, cele patru artiste erau mai tot timpul plecate peste hotare.

Fetele de la Amadeus, care i-au cucerit și pe mexicani, au bifat anul acesta zeci de țări, printre care Italia, Franța, Spania, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Mexic sau India. Cel mai recent concert susținut a avut loc în Qatar.

Artistele au fost invitate să susțină principalul recital în cadrul unei nunți de milioane de dolari, a unui șeic.

Româncele au cântat în cadrul petrecerii miresei, la care au fost invitate peste 1000 de femei. Este știut că în Qatar nunțile au două petreceri: una la care participă doar mirele și bărbații, și alta la care participă mireasa și invitatele, de această dată ele fără a mai purta veșintele tradiționale arăbești, optând pentru rochii elegante.

Artistele de la Amadeus au concertat într-un cadru de poveste. Tematica petrecerii a fost Fairytale Wedding și, pentru acest eveniment, a fost construit un castel imens, ca în povești, înconjurat de un cer înstelat, creat din mii de becuri ce coborau din tavan. Decorațiunile florale au fost la fel de spectaculoase, folosindu-se peste 5000 de trandafiri albi și roz.

Artistelor le-au fost îndeplinite toate cerințele pentru a oferi un spectacol de neuitat: dacă Andreea Runceanu, Patricia Cimpoiașu și Bianca Gavrilescu au venit cu propriile instrumente din România, Laura Lăzărescu a avut la dispoziție un pian alb imens, ce aparține unui renumit brand de lux.

Cele patru artiste au interpretat piesele clasice incluse în show-ul lor, precum Carmen (Bizet), Hijo de la luna, Shes The One, Earth Song, construind o atmosferă de basm, apreciată de miile de invitate.

„Experiența trăită în Qatar a fost impresionantă. Am luat parte la unul din cele mai fastuoase și mai bine organizate evenimente din ultimii ani. A fost și pentru prima dată când am participat la o astfel de petrecere de nuntă. Cum era de așteptat, am fost rugate să păstrăm discreția maximă în ceea ce privește identitatea mirilor, fiind vorba de o familie de șeici, precum și identitatea invitatelor. Au luat parte peste 1000 de doamne și domnișoare care, în acea noapte, pentru că nu erau privite de bărbați, au renunțat la abăile tradiționale și au îmbrăcat rochii de seară elegante. În mod firesc, am fost rugate să nu facem fotografii în timpul petrecerii. Singurele poze făcute au fost la repetiții. A fost un eveniment deosebit de elegant, de mare prestanță. Am cântat în fața unui castel-butaforie, replica unui castel de pe Valea Loirei, sub un cer înstelat creat din mii de becuri ce coborau din tavan. A fost cu adevărat o petrecere de basm, așa cum spunea și tematica”, povestește Andreea Runceanu.

Nici nu s-au întors bine din Qatar ca cele patru artiste din Amadeus au plecat deja în Franța pentru un concert ce are loc, de această dată, într-un castel veritabil de lângă Paris. După Franța, româncele au programat turneu în Mexic și Singapore, urmând ca anul viitor să susțină mai multe concerte în America Latină, unde au o bază solidă de fani.