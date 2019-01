„Sunt destul de șocat. Paguba nu este foarte mare, Doamne ferește. Momentule ste destul de neplăcut, îmi aminteam de o reclamă pe care am văzut-o aseară când viața ți se dă peste cap când ești prădat de hoți. Am ajuns în atelier și mi s-a părut că este mai frig decât de obicei, trebuia să las ceva portarului, dar am intrat că nu aveam bricheta la mine. Am aprins lumina, am intrat în bucătărie și mi s-a părut că e dezordine, mai gol decât era de obicei, toate dulapurile erau deschise și totul pus în mijlocul bucătărie. Există camere pe toată strada și în curtea imobilului unde se află atelierul. Cei care au făcut asta nu sunt foarte inteligenți. Au furat un televizor mare, un ceas care îi aparținea fostului meu prieten. Au furat un telefon și un smartphone mai vechi. Sunt câteva mii de euro, dar nu paguba este lucrul cel mai supărător, ci modul în care viața îți este dată peste cap de un astfel de eveniment. Au intrat pe geamul din bucătărie, nu știu cum l-au deschis că era rabatat, nu știu cum au ieșit. În ultima perioadă este adevărat că sunt tot felul de oameni care mă amenință cu tot felul de lucruri.” , a declarat Răzvan Ciobanu, la Star Matinal de Weekend.

În vara anului trecut, designerul Răzvan Ciobanu a trecut prin momente cumplite din cauza fostului său iubit. Acesta l-a lovit cu o bară metalică.

