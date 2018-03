I-au furat contul de Instagram Biancăi Drăgușanu. “A început să mă șantejeze, să îmi ceară bani”

Bianca Drăgușanu este foc și pară. Un hacker i-a spart contul de Instagram, iar acum vedeta este amenințată și șantajată de acesta.

Bianca Drăgușanu nu trece printr-o perioadă foarte bună. Partenera de viață a prezentatorului de televiziune Victor Slav a rămas fără contul de Instagram, care i-a fost spart de un hacker. Ba mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că a ajuns să fie șantajată și amenințată de cel care i-a spart contul și care a făcut rost de numărul ei de telefon.

“Sunt foarte supărată. Mi s-a furat contul de Instagram. Am cerut acum o săptămâna să mi se facă contul oficial, cu bulină. Peste câteva zile am primit un mesaj de la Instagram.com. Am completat niște date. Mi-a fost furat mai apoi. Aveam peste 600k de urmăritori. Îmi pare rău că sunt atât de supărată. A început să mă șantajeze, să-mi ceară bani. M-a amenințat. Aseară am vorbit două ore cu el la telefon. Pentru că mi-a găsit telefonul pe contul de Instagram.

Mi-a cerut 3.000 de lire turcești. Mi-a zis că dacă nu-i dau o să-mi șteargă din poze, a început deja. Este vorba despre pușcarie, despre crimă organizată. Nu vă lăsați niciodată păcăliți și să nu plătiți niciodată pe nimeni pentru așa ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu, care recent a comentat despre divorț, la emisiunea pe care o moderează la Kanal D.