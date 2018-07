Augustin Viziru va juca primul său rol principal într-un film regizat de Iura Luncașu. Artistul a avut 104 kilograme, iar acum are 88. El a mărturisit că în următoarele 18 zile trebuie să le dea jos pe restul de opt kilograme.

Mărturisirea a fost făcută de Augustin Viziru la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, acolo unde acesta a vorbit și despre cum a ajuns să joace în telenovele, despre pasiunea sa pentru biliard și despre femei.



„Muncesc, ma pregătesc pentru primul meu rol principal, cu Iura Luncașu. Trebuie să ajung la 80 de kilograme. Mai am 18 zile. Am 88 de kilograme. Am avut 104. Hernia de disc m-a ținut imobilizat și nu am putut să fac sport. Ușor-ușor scap de aceste 8 kilograme…

Începuturile mele, eram acasă eu și Lucian și aveam mașina la service. Mi-a zis că ne oprim întâi undeva. Nu aveam vreo direcție atunci, scopul eu era… nu pot să-l spun la TV. M-a dus la un casting și a apărut un băiat care a zis că mai sunt două roluri, un gay, luat de Bartoș și unul de golănaș. Am dat proba și am plecat. Seara m-am dus la fotbal. A doua zi primesc telefon pe la 11. Pentru prima oară mi s-a spus domnul Augustin Viziru. Mi s-a spus că am luat rolul pentru telenovela Lacrimi de iubire. Am închis crezând că e o glumă. A sunat iar, am înjurat și am închis iar. A treia oară m-a sunat iar. L-am sunat pe fratele meu și i-am spus. L-am sunat apoi pe tip înapoi sa îi spun ca raspunsese un văr de-al meu…

Scopul meu când am intrat în telenovele a fost să cunosc cât mai multe actrițe… Dar, mi-a plăcut atât de mult… Eu nu sunt o fire emotivă. Am avut onoarea să joc cu Marin Moraru, Gheorghe Visu, Gheorghe Dinică și mi s-a părut ceva extraordinar. Îmi place actoria și ulterior mi-am dat seama că poat fi o meserie bună…

Viața mea e bună. Joc foarte mult biliard în ultima vre,me. Am luat locul cinci la Europene, am bătut mari campioni și am avut cel mai bun rezultat românesc…

Toți din familia mea mă întreabă când mă însor, când găsesc o fată. Când o s-o găsesc o iau, dar n-o găsesc. Într-o relație, orice om are nevoie de liniște, de o persoană care să-l înțeleagă. Am avut o relație și nu cred că spuneam vreun cuvânt adevărat. Și când veneam acasă eram dublu stresat. Eu sfătuiesc toți bărbații din lumea asta să nu se cupleze după 30 de ani. Abia atunci ne maturizăm”, a declarat Augustin Viziru.

