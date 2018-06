Augustin Viziru a vorbit despre fratele său, Lucian. “A considerat că nu asta îl face fericit”

Lucian Viziru a fost foarte cunoscut în showbiz-ul românesc, însă a decis să iasă din lumina reflectoarelor.

Fratele său, Augustin Viziru, a explicat care a fost motivul pentru care Lucian a ieșit de pe scena publică și a oferit detalii despre viața de acum a acestuia.

„Fratele meu s-a mutat în Germania de ceva ani de zile, a ieşit complet din scena publică. A considerat că nu asta îl face fericit.

Noi am crescut într-o familie de sportivi, bunicul nostru a fost un nume mare în tenisul românesc, multă lume nu ştie. Gogu Viziru a fost căpitan de Cupa Davis, a fost antrenorul domnului Ilie Năstase, domnului Ţiriac.

El a antrenat în străinătate 25 de ani. Nu a stat prea mult prin România. Acum, fratele meu a luat această cale, pentru că tot timpul el a fost atașat de bujnicul nostru. Îi place lui tenisul, are copii, îi antrenează, stă în Germania și e mult mai fericit. În ultima vreme nu am apucat să ne vedem pentru că eu tot am stat pe aici, pe la București, el nu a apucat să vină pentru că are foarte mulți copii acolo.

La un moment dat mi-a spus: “haide, vino și tu încoace să mă ajuți, că nu mai fac față”. dar nu este stilul meu. Eu nu am răbdarea lui sub nicio formă. Chiar dacă amândoi am jucat tenis de performanță, eu până la 17 ani, el a jucat puțin mai mult. A avut chiar rezultate foarte bune. Cică eu eram foarte talentat, dar indolent, să folosesc un cuvânt blând în apărarea mea ”, a spus Augustin Viziru într-un interviu pentru revista Viva.

Născut pe 20 decembrie 1976, Lucian Viziru este un actor și cântăreț român. Acesta a fost solist în trupa Gaz pe foc. În anul 2011 a înfiinţat trupa “DarkTown”, fiind si solistul trupei. De câțiva ani s-a retras din lumina reflectoarelor.

