Avertisment dur pentru fiica lui Vali Vijelie după BAC. “Nu ia, e o problemă mare, se oprește robinetul”

Caty, fiica lui Vali Vijelie a trecut prin mari emoții zilele acestea. A susținut examenele la Bacalaureat 2018.

La emisiunea pe care Mihai Morar o moderează la Antena Stars, artistul a dezvăluit ce avertisment a primit fiica sa în cazul în care nu trece de examenele de Bacalaureat.

“Astăzi a dat la istorie, am vorbit repede cu ea, ce se întâmplă, luăm, nu luăm. Soţia i-a spus că dacă nu ia Bacul e problemă mare, se opreşte robinetul. Ne-a zis să stăm fără grijă şi că o să mărim volumul la robinet. Important e să îl ia. Eu sunt doar cu muzica. Ce să fac? Mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. I-am făcut plăcerile pe care şi le-a dorit ea cât am putut…

…Eu având trei băieţi şi o fată, ea e slăbiciunea mea. Prima zi când a venit acasă am pus-o să doarmă pe un fotoliu. Eu am plecat să cânt. Am venit acasă şi nu mă lua somnul. Aşteptam ora 8-9 să mă duc să îi cumpăr pătuţ. Şeful meu a sunat şi mi-a trimis pătuţ acasă. Mi-a făcut cadou pătuţul”, a declarat Vali Vijelie.

Anul acesta, la Bacalaureat 2018, cei aproape 140.000 de absolvenți de liceu care s-au înscris pentru examenul de Bacalaureat 2018 au avut luni primul examen scris, la Limba și literatura română. Proba la matematică la Bacalaureat 2018 a avut loc miercuri.

Afişarea primelor rezultate la Bacaureat 2018, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12,00 – 16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

