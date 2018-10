Ba îl acuză, ba îl ridică-n slăvi. Brigitte Sfăt, declarație uluitoare despre Ilie Năstase: „Unicul meu Făt-Frumos”

În ultima vreme, Brigitte Sfăt a făcut tot felul de declarații despre Ilie Năstase, cel care i-a fost soț până de curând. După ce s-a plâns cât de greu i-a fost alături de acesta în ultimele luni din mariajul lor, acum vedeta îl ridică în slăvi pe fostul campion la tenis.

„Vreau să specific că răspunsul meu la un instastory despre fostul soț care a luat calea credinței, dar nu s-a botezat, nu are legătură cu Ilie, este o confuzie. Este vorba de Ovidiu, tatăl fetei mele! Și întrebarea era pusă de un prieten al lui.

Nu doresc nici să arunc cu piatra , nici să murdăresc cei mai minunați ani din viața mea, alături de Ilie, care a reprezentat și reprezintă încă omul care mi-a dăruit foarte multe momente extraordinare pe care sunt conștientă că nu le voi mai trăi niciodată.

De aceea, atunci când am început să avem parte și de momente mai puțin ok împreună, am hotărât să terminăm aici, tocmai pentru a nu murdări acele momente extraordinare✨. Ilie va fi mereu unicul meu Făt-Frumos pe cal alb„, a afirmat Brigitte Sfăt.

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au avut un mariaj cu multe probleme și numeroase discuții. De curând, cei doi au pus capăt căsniciei lor și fiecare încearcă să-și vadă mai departe de viață. În prezent, Ilie Năstase are o relație cu o brunetă care se numește Ioana, în timp ce Brigitte Sfăt își reface viața alături de un tânăr pe nume Corneliu Oană, care îi este și partener de afaceri.

