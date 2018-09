Băiețelul Elenei Gheorghe a început clasa 0. „Nicholas nu mai e Piticholas”

Elena Gheorghe și soțul ei și-au dus fiul la școală în prima zi din noul an școlar. Nicholas este clasa zero. Artista a transmis un mesaj emoționant la început de an școlar atât pentru băiețelul ei, cât și pentru ceilalți elevi care s-au reîntors pe băncile școlii.



„Prima zi de școală, prima dată când sună clopoțelul pentru Nicholas… Atâta emoție si bucurie pentru familia noastră?. Nicholas nu mai e Piticholas, deja a trecut în clasa 0?. Succes tuturor celor care au început gradinița, școala, liceul, facultatea!”, a spus Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe este una dintre artistele în vogă de pe scena muzicală din România. În plan personal, Elena Gheorghe are o fetiță, Amelie, care a venit pe lume în luna iulie a anului trecut. Elena Gheorghe mai are un băiețel, Nicholas, din mariajul cu Cornel Ene.

Anul școlar începe luni, 10 septembrie 2018, şi se va termina vineri, 14 iunie 2019, având o durată de 34 de săptămâni.

