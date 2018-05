Betty Salam a trecut prin momente dificile cu sarcina. “În primele două luni mi-a fost foarte rău, am avut sarcină toxică”

Betty Salam formează o familie cu un tânăr pe nume Cătălin Vișănescu, cu care va face cununia civilă în vara acestui an.

Betty Salam este însărcinată cu primul ei copil. Despre sarcina sa și problemele pe care le-a avut în primele luni a făcut declarații fiica manelistului Florin Salam într-un interviu pe care l-a acordat postului de televiziune Antena Stars.

“Sunt bine, foarte bine chiar. Mă bucur că am depășit etapa aia cu… vai de capul meu, nu vrei să știi prin ce am trecut. În primele două luni mi-a fost super rău, am avut sarcină toxică și nu puteam să mănânc absolut nimic. Din cauza asta slăbisem și foarte mult. Nu puteam să consum nici apă, nici absolut nimic. Și începusem pe perfuzii, ca să mă pot hrăni din ceva. Au trecut cinci luni, trece timpul fără să-mi dau seama și nu mă așteptam niciodată să ajung la momentul acesta și să mă văd mamă”, a explicat Betty Salam.



Fiica lui Florin Salam a povestit și cum l-a anunțat pe iubitul ei, Cătălin Vișănescu, că urmează să devină tătic.

“Când am aflat prima dată, eu nu știam, aveam deja două săptămâni când am aflat. Am zis să fac un test. La un moment dat eram în taxi, am văzut un om cum mănâncă o gogoașă și salivam. Nu mi s-a întâmplat niciodată lucrul acesta. am ajuns acasă și am stat de vorbă cu ai mei. Nu știau ce să zică, doar eu am fost pusă pe gânduri. Am făcut testul și a ieșit pozitiv. Cătălin s-a bucurat foarte tare. Nu mai vorbea, era super emoționat. a rămas piatră. L-am chemat sus, plângea, nu scoteai un cuvânt de la el. S-a dus la magazin să-și cumpere o șampanie să bea singură”, a mai spus Betty Salam.