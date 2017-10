Betty Stroe, ex-Etnic, s-a despărțit de iubit. Și-au spus adio după 10 ani

Betty Stroe, fosta componentă a trupei Etnic, s-a despărțit de iubit. Anunțul a fost făcut chiar de acesta.

Betty Stroe, care afirma despre ea că este o persoană extrem de conservatoare și care nu face sex de la prima întâlnire, este din nou singură.

Betty Stroe avea o relație cu Zsolt Kapros, care îi era și impresar.

Anunțul separării a fost făcut chiar de iubitul cântăreței. cei doi își spun adio după 10 ani de relație.

„Dragi prieteni,

Ca să evit anumite discutii / situații, am să vă anunț ca de comun acord și civilizat am decis împreuna cu Betty, cu care am împărțit aproape 10 ani din viață, să mergem pe drumuri diferite. Voi apela la decența voastră ca întrebări suplimentare să nu-mi puneți pentru că ce am avut de spus am spus aici. Ms!”, a explicat iubitul lui Betty Stroe.