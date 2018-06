Bianca Brad, despre Gigi Becali. “Răspunsul lui fiind că nu are cum să ia banii cu el, acolo sus”

Iubit de unii, hulit de alții, Gigi Becali este un personalitate cu totul aparte în România.

Actrița Bianca Brad, în vârstă de 50 de ani, și-a spus părerea deschid despre Gigi Becali. Vedeta a mărturrisit că îl apreciază pentru credința sa, dar și pentru generozitatea de care a dat dovadă în numeroase rânduri.

“A doua întâlnire mai… altfel ?, pe care am avut-o în weekend, a fost cu o cunoștință mai veche, pe care am întâlnit-o când eram puștoaică și cu care m-am intersectat apoi, întâmplător, de câteva ori.

Tot întâmplător ne-am revăzut în urmă cu vreo două săptămâni, când am și schimbat câteva vorbe.

Cum îmi place să fac multe poze pentru albumul cu amintiri de mai târziu ?, mi-a părut rău că nu am făcut una împreună, atunci.

În schimb am profitat de o alternativă ?, în weekend, pe drumul către casă.

Desigur, nu este același lucru, dar tot mă bucur că am făcut-o, pentru că Gigi Becali este un om pe care îl apreciez pentru credința puternică pe care o are și pentru generozitatea cu care ajută oamenii aflați în nevoie, așa cum puțini oameni cu bani o fac…

I-am spus asta când l-am întâlnit acum 2 săptămâni, răspunsul său fiind că nu are cum să ia banii cu el, Acolo Sus…

Bravo lui!

Bravo tuturor celor care gândesc așa și fac la fel ca el…

De fapt, mesajul din spatele acestei postări este despre bunătate, despre compasiune și despre mărinimie sufletească…

Din fericire poți ajuta chiar și atunci când nu ai bani… sunt atâtea modalități de a face asta și nu mă refer doar la gesturile mari…

Partea frumoasă este că atunci când ajuți pe cineva, te ajuți și pe tine, și că binele făcut se întoarce…poate sub altă formă, dar se întoarce! ?Întotdeauna!!!

Însă nu ăsta este motivul pentru care ajuți…

Gesturile de omenie, mici sau mari, au valoare doar dacă sunt făcute necondiționat și cu bucurie! ?

Doamne ajută!”, a afirmat Bianca Brad pe contul său de socializare.