Bianca Drăgușanu a atins un subiect sensibil. “Am aventuri peste aventuri și discuții peste discuții”

“Să vă povestesc ceva, că eu în fiecare zi fac câte ceva. Și am aventuri peste aventuri și discuții peste discuții, pentru că asta sunt eu. Vorbeam chiar ieri cu niște prieteni despre egalitatea asta falsă dintre femei și bărbați și despre faptul că bărbaților le plac femeile independente.

Sunt fascinați de ele, le adoră chiar, dar de la distanță. Prietenul ăsta al meu, despre care v-am mai povestit de foarte multe ori, cu multe-multe încercări, zicea că este minunat ca femeia să nu depindă nici emoțional, nici financiar de el, dar că parcă îl face să se simtă mai puțin bărbat. Și am înceract totuși să înțeleg ce vrea să spună, ce înseamnă asta.

Și amicul meu mi-a zis: și bărbații se simt mai relaxați că nu vor fi părăsiți atunci când femeia de lângă ei este susținută direct financiar de către ei. Și atârnă emoțional direct de atenția lor. Se simt ei așa mai puternici, mai siguri, mai stabili că, na, banul e la ei. Bărbatul mai poate să umble în condițiile astea pentru că banul este la ei, așa cum ziceam mai devreme. Și poate că mai împrăștie și câte un sentiment pe ici, pe colo, că iubirea e la ei până la urmă. Dar femeia care depinde de el nu prea are cum să plece pentru că nu prea are încotro.

Evident că și eu și celelalte fete de la masă am sărit ca arse la această explicație. Și am ajuns și noi la concluzia noastră. Atenție. Bărbatul care nu are încredere în el vrea să șantajeze și să-și cumpere cumva partenera. Asta am zis noi. Bărbatul care înțelege despre ce este viața își va dori mereu la umărul lui o parteneră pe picioarele ei, care să-i stea alături pentru că așa alege ea, ci nu pentru că este constrânsă în vreun fel”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a apărut pentru prima oară la TV în urmă cu ani, la emisiunea Din Dragoste, pe care o prezenta Mircea Radu. A devenit cunoscută în lumea mondenă după ce s-a aflat de relația sa cu designerul Cătălin Botezatu. Ulterior, a avut o relație cu fostul fotbalist Adrian Cristea. Bianca drăgușanu a fost căsătorită pentru o scurtă perioadă de timp, cu Victor Slav. După ce și-au reînnodat relația, din povestea lor de dragoste a rezultat o fetiță, Sofia Natalia. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou de curând. În prezent, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate.

