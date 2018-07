Bianca Drăgușanu, despre semnele care trădează că ești îndrăgostit. “Tremuri, te înroșești, transpiri”

Bianca Drăgușanu prezintă un show matrimonial la Kanal D și profită de ocazie pentru a vorbi, la emisiunea ei, despre subiecte care au legătură cu dragostea și cu relațiile de cuplu.

Într-una dintre edițiile emisiunii pe care o moderează, Bianca Drăgușanu a explicat care sunt “simptomele” care trădează o persoană că este îndrăgostită.

“Mă întreba o colegă la machiaj cum te prinzi că ești îndrăgostită și cum îți dai seama dacă este doar o atracție fizică. Te întrebi dacă fluturașii din stomac sunt doar de iubire, emoție sau foame. Am căutat și am aflat că există niște semne. Corpul tău are niște reacții specifice. Tremuri, te înroșești, transpiri, te trec fiori în tot corpul. Toate acestea sunt semne că ești îndrăgostită până peste cap.



Îți faci griji, fie că formați sau nu un cuplu, te interesează de el. Îți vine să strigi fericirea în cele patru zări. Îți vine să le spui tuturor despre el. Totul în jurul tău este posibil să-ți amintească de el. Poate te vei trezi zâmbind. Ești geloasă. O doză sănătoasă de gelozie indică faptul că ești îndrăgostită lulea”, a afirmat vedeta.

Bianca Drăgușanu s-a despărțit recent de Victor Slav, tatăl fetiței ei, Sofia Natalia. În prezent, Bianca Drăgușanu trăiește o poveste de iubire cu Tristan Tate, un tânăr plin de bani.

Citește și: Previziuni Urania pentru perioada 7 – 13 iulie 2018. Lună Nouă în Rac. Venus va intra în zodia Fecioarei