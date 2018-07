Bianca Drăgușanu pleacă în Italia. “Weekend cum nu am mai avut din tinerețe”

În ediția de vineri a emisiunii pe care o prezintă la Kanal D, Bianca Drăgușanu a anunțat că pleacă în Italia. Vedeta a ținut să precizeze cu cine și pentru ce pleacă.

Bianca Drăgușanu merge cu prietena la shopping.

“Știți că am vorbit de vreo 100 de ori de cât de datori ne suntem nouă înșine să ne căutăm fericirea? Diseară plec într-o excursie scurtă de shopping în Italia, cu prietena mea. Weekend la shopping ca fetele, cum nu am mai avut din tinerețe. Aseară făceam bagajele, ne tot sunam, când ea îmi zice că s-a certat cu al ei pentru că era fericită și entuziasmată de weekend-ul în Italia și el a făcut mare scandal. Am dezbătut acest subiect, nu o să intru în prea multe detalii.

Dar vă zic atât: dacă ești într-o relație iar partenerul e gelos pe fericirea ta, nu ești în relația potrivită. Fericirea ta depinde doar de tine, de nimeni altcineva, deși noi greșim și ne ancorăm de diverse persoane și credem că doar ele ne pot face fericite. Dar nu e simplu să pui asta în practică”, a afirmat Bianca Drăgușanu la TV.

Bianca Drăgușanu a apărut pentru prima oară la TV în urmă cu ani, la emisiunea Din Dragoste, pe care o prezenta Mircea Radu. A devenit cunoscută în lumea mondenă după ce s-a aflat de relația sa cu designerul Cătălin Botezatu. Ulterior, a avut o relație cu fostul fotbalist Adrian Cristea. Bianca Drăgușanu a fost căsătorită pentru o scurtă perioadă de timp, cu Victor Slav. După ce și-au reînnodat relația, din povestea lor de dragoste a rezultat o fetiță, Sofia Natalia. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou de curând. În prezent, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate.

