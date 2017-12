Bianca Drăgușanu și-a dat colegii în vileag. La ce discuție a asistat: „Mie nu îmi place așa”

Bianca Drăgușanu a asistat la o discuție între colegi, la redacția postului de televiziune la care lucrează. Ce a auzit nu a fost tocmai pe placul ei.

Bianca Drăgușanu, care formează o familie cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, este foarte radicală atunci când vine vorba despre bani într-o relație de cuplu.

La emisiunea pe care o prezintă la Kanal D, Bianca Drăgușanu, care este mama unei fetițe, a dezvăluit ce discuție a auzit între colegi în redacție, legată de banii în familie.

„O mică bârfă: discuție în redacție între doi colegi. Eu mă făcusem mică-mică, ascunsă după un calculator. Dar era prea fain subiectul ca să plec de acolo. Ei se vor recunoaște, cu siguranță, eu sunt discretă și nu dau nume, așa ceva nu se face. Primul e ca și însurat, iar cardul de salariu stă la iubiaă lui. Dar el mai are o sursă de venit, așa că mai are un card, norocul lui! El zicea: Ăștia care lasă toți banii acasă, cum fac să ceară bani pentru cadoul ei de Crăciun? Celălalt privea superior și zice: Eu am stabilit o sumă pentru cheltuielile comune, iar ea se conformează, punem jumi-juma pentru casă, în rest fiecare cu banul lui.

Două modele de femei: una cheltuie banii bărbatului, cealaltă da în casă bani fix, de restul, distanță și independență. Mie nu îmi place așa. Familia e familie ca să aibă un buzunar comun, ambii contribuie la achiziție, ambii vor binele familiei.

Susțin femeia independentă, care poate oricând să trăiască singură și fără să stea cu mâna întinsă la mila bărbatului. Mă încânta și ideea de bărbat adevărat care vrea să îi facă viață frumoasă femeii de lângă el. Și partea economică nu e deloc de ignorat în acest proces. Nu banii aduc fericirea sau tristețea într-un cuplu, ci cum sunt ei drămuiți și cheltuiți”,a povestit Bianca Drăgușanu.