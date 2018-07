Bianca Rus își caută rochie de mireasă. „O să mai dau jos vreo 10 kilograme”

Vedeta a acordat un interviu pentru emisiunea Teo Show de la postul de televiziune Kanal D, în care a dezvăluit că este în căutarea rochiei de mireasă.



„Nu avem rochia de mireasă. Sunt în formă. mai avem vreo două luni până la nuntă. O să mai dau jos vreo 9-10 kilograme. Prințesă vreau să fiu. Nu știu dacă mă avantajează pe mine sirena, tot am stat și m-am gândit. Eu mă visez prințesă. Sirenă pot să fiu și nașă, și invitată, dar prințesă nu pot să fiu la nunți. Măcar o dată în viața mea să fiu și eu prințesă.

Vreau să fiu o mireasă elegantă, frumoasă, să fiu un pic sclipitoare și să am volum la rochiță. Am căutat foarte mult și am găsit ceea ce îmi place. îmi plac pietricelele, perlele, dantela. Ce frumos o să fie la nunta mea… Mi-ar plăcea să fie o combinație de alb cu ivoire. Nu vreau să fie foarte decoltată, dar nici până în gât. Îmi doresc două rochii”, a spus Bianca Rus.

