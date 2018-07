Biu Marquetti dă detalii despre familia ei. Fosta componentă a trupei Mandinga vrea să-și aducă mama în România

Biu Marquetii este o cântăreață din Cuba care s-a stabilit de foarte mulți ani în România. S-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a cântat alături de trupa Mandinga. Artista a fost invitată la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

Biu Marquetti a vorbit despre mama sa, aflată în Cuba, dar și despre fiica ei, Lienlysbell, care a dat bacalaureatul și studiază medicina.

„Îmi doresc să rămân aici. Sunt de 12 ani aici. Pentru mama a fost foarte greu. Mama e bine, e o supraviețuitoare. Trebuie să vină aici, așa ne gândim, vrem să o aducem în iarnă. Vreau să o duc la castelul Bran, la Sighișoara, la munte. Nu a văzut niciodată zăpadă…

Fiica mea e bine, a luat Bacalaureatul. Acum e la Medicină. Eu am făcut Drept, mama și sora mea sunt profesoare. Are iubit, are 17 ani. Are o relație de un an. L-am cunoscut, ei se cunosc de când eram mici…

…Perioada Mandinga a fost o experiență foarte frumoasă, dar a fost o etapă…

Când eram în trupă, ei nu vorbeau română, doar spaniolă. Am început să vorbesc românește după un an”, a declarat Biu Marquetti.

Când a fost întrebată dacă în viața ei există cineva, aceasta a evitat răspunsul, afirmând:

„Muncesc foarte mult, deci muncesc foarte mult… Muncesc foarte mult”.

