Brigitte Sfăt, din nou pe mâna medicului estetician. Tratament de 3.000 de euro

Fosta parteneră de viață a marelui campion la tenis Ilie Năstase recurge la tot felul de metode pentru a-și menține tinerețea și prospețimea cât mai mult timp. Bruneta a ajuns din nou pe mâna specialiștilor pentru a face un lifting facial cu fire resorbabile, la nivelul feței. Tratamentul l-a început în luna aprilie a anului trecut și a fost făcut în mai multe etape.

Ultima dintre acestea, pe care a făcut-o recent, a presupus o intervenție la nivelul gâtului. Tratamentul respectiv a costat-o pe Brigitte Sfăt în jur de 3.000 de euro, potrivit click.ro.

Procedura respectivă presupune introducerea în piele a unor fire cu ajutorul unor ace.

„Aveam faţa pătrată şi puţin lăsată. Nu îmi plăcea deloc, iar prietena mea, care îşi făcuse tratamentul şi arăta wow, m-a dus la cel mai bun medic care face acest gen de lifting facial cu fire resorbabile, nu cu bisturiu. După o perioadă de două luni, aceste fire se topesc şi produc o reţea de colagen ce întinereşte faţa”, a explicat Brigitte Sfăt pentru sursa mai sus-menționată.



„Arăta cu zece ani mai tânără. Am urmat şi eu procedura, care a însumat trei etape în decurs de un an şi jumătate. Se începe de la ochi, obraji, iar acum mi-am făcut ultima etapă, în zona gâtului. Sunt foarte mulţumită, procedura nu doar „şterge” ridurile, ci şi sculptează faţa. Acum nu mai am faţa pătrată, este ascuţită.

Îmi permit să merg nemachiată, am o faţă fresh, foarte elastică. Eu sunt împotriva injecţiilor cu acid hialuronic, pentru că eu am avut probleme cu faţa din cauza asta”, a mai spus vedeta.

