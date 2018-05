Brigitte Sfăt, noi declarații despre Ilie Năstase. “Nu știu ce îmi rezervă ziua de mâine”

Brigitte Sfăt a făcut noi declarații despre Ilie Năstase, cel care îi este încă soț.

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au un mariaj cu năbădăi, cei doi fiind implicații în numeroase scandaluri.

La o emisiune de televiziune, brigitte Sfăt a făcut declarații despre viața sa, dar și despre partenerul ei de viață, fostul mare campion la tenis Ilie Năstase.

„Viaţa mea este mult mai light decât se vede pe sticlă. Seamănă cu o telenovelă atunci când mă uit sau citesc. Din fericire, viaţa mea este mult mai simplă decât o prezintă presa. Nu sunt singura care se află în plin proces de divorţ”, a afirmat Brigitte Sfăt.

„Noi suntem şi prieteni şi a fost ok, nu are legătură faptul că lucrurile s-au întâmplat şi a reuşit să mă ducă într-un punct în care m-a dezamăgit şi am mers mai departe cu procesul. În februarie am încercat să îi dau un ultimatum, de aceea l-am şi introdus, ce s-a întâmplat m-a făcut să merg până la capăt. Nu ştiu ce îmi rezervă ziua de mâine, nici nu ştiu drumul pe care o ia viaţa mea.

Suntem despărţiţi, stăm separat de un an şi două luni, m-am obişnuit singură, îmi canalizez timpul cu afacerile. Ilie m-a ajutat foarte mult… Încerc să mă concentrez pe proiectele pe care le am, am doi copii, mai multe firme şi foarte multe responsabilităţi. Viaţa mea începe la 7 dimineaţa şi se termină la 23.00, iar tot timpul îl petrec cu oamenii care fac ca lucrurile să meargă bine, angajaţii sunt familia mea”, a mai spus bruneta.

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase se află în divorț. În luna martie a acestui an, Brigitte Sfăt a afirmat că l-a prins pe Ilie Năstase cu amanta. În aceeași lună martie, Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au fost surprinși în timp ce s-au luat la bătaie pe stradă.