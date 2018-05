Brigitte Sfăt, reacție dură după incidentul în care a fost implicat Ilie Năstase. “Mi-aș dori să-mi permită să-mi refac viața”

Vineri dimineață, în jurul orei 4:45, fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase a fost prins băut la volan. Fostul sportiv, care a devenit recalcitrant și a refuzat recoltarea probelor biologice, a fost audiat de oamenii legii.

După încident, Brigitte Sfăt, partenera de viață a lui Ilie Năstase, a fost sunată de foarte multă lume pentru a-și spune părerea cu cele întâmplate cu soțul ei, cu care este în divorț.

Brigitte Sfăt a reacționat vehement pe contul său de socializare.

“Zilele trecute telefonul mi-a sunat nonstop și unica întrebare a fost care este părerea mea despre ceea ce s-a întâmplat în incidentul de vineri dimineață.

Nu înțeleg de ce mie mi se pun aceste întrebări și nu domnișoarei care se află cu soțul meu în acea noapte, după cum se vede și pe filmulețul pe care l-a văzut toată România.

Mi-aș dori ca Ilie să-mi permită să-mi refac viața, consider că am fost alături de el în momentele lui de cumpănă, viața merge înainte cu bune și cu rele, cred că am dreptul și eu la asta”, a spus partenera de viață a lui Ilie Năstase.