Brigitte Sfăt, scuze publice pentru Ilie Năstase. „Nu am reușit să mă ridic niciodată la așteptările prietenilor tăi”

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au avut o căsnicie presărată cu foarte multe scandaluri. Cel mai recent dintre acestea a avut loc în urmă cu câteva zile. Ilie Năstase a intrat pe geam în casa brunetei, de unde a luat mai multe obiecte. Fostul jucător de tenis este cercetat penal pentru fapta lui.

Brigitte Sfăt se află în divorț cu celebrul ex-jucător de tenis, dar în ciuda numeroaselor scandaluri dintre ei, bruneta îi recunoaște meritele celui care încă îi este partener de viață. Într-o postare pe care a făcut-o pe contul său de socializare, Brigitte Sfăt i-a cerut public scuze lui Ilie Năstase.

„Dragul meu Ilie,

Vreau să îmi cer scuze pentru tot scandalul mediatic în care te-am târât in ultimul an.

Îmi pare foarte rău că nu am reusit să mă ridic niciodată la așteptarile prietenilor tăi, și că oricât m am chinuit în ăștia opt ani să demonstrez că te merit, nu am făcut altceva decât să îți distrug imaginea….

În ultimul timp am realizat din ce în ce mai mult că sunt clase sociale în care aparținem sau pur și simplu NU….

Tu ești o stea nepieritoare, timpul a făcut să-mi dau seama că nu sunt demnă de a sta lângă tine….

Sper din suflet ca Dumnezeu să pună lânga tine o femeie cu adevărat demnă de acest loc?. Voi fi mereu mândra că m-ai primit în viața ta. Să știi că din dreapta ta, viața a părut un adevărat miraj. ☺️ Tu ești și vei rămâne Regele”, a scris Brigitte Sfăt pe pagina sa de socializare.

Citește și: LIVE TEXT/ Mitingul diasporei, în Piața Victoriei. Românii din străinătate se adună la București / FOTO