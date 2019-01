Bunica Oanei Lis a fost internată în spital. “Mă rog să fie totul bine“

Oana Lis a postat pe contul de socializare un mesaj, în care le mărturisește fanilor cât de mult suferă și cât de tare se teme să nu piardă cea mai importanță persoană din viața ei. ”Sunt supărată pentru că e mamaie în spital de câteva zile. Offf!!! Și știți că e singura persoană din familia mea de origine cu care mai vorbesc, dacă ea n-ar mai fi, aș fi singură pe lumea asta! Și când iubești pe cineva mult ai vrea să-l protejezi, dar uneori ne lovim de neputință omenească. Dar sper că va fi ok și data asta și se va întoarce cu bine acasă. Eu mă rog să fie totul bine și sunt sigură că și energia și mesajele voastre o să conteze undeva acolo, în Univers!!!”, a spus Oana Lis pe Facebook.

Zilele trecute, Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare, fără a da prea multe detalii despre perioada grea pe care o traversează. 'Azi sunt suparată, suparată (cu motiv?) Așa că am și eu nevoie de încurajări, scrieți-mi și mie un cuvânt frumos, ceva. Am pe cineva drag în spital. Se vede că am plâns?', a scris Oana Lis pe Facebook.

