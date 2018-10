Celebri pentru longevitatea trupei, dar și pentru numărul mare de succese muzicale lansate, în 29 noiembrie, la Sala Palatului, Jan Keizer si Anny Schilder vor cânta pentru ultima oară în acest turneu de adio publicului din Capitală celebrele: „Blue Eyes”, „Dance, Dance”, „Twilight”, „Put on your Make-Up”, „Just an Illusion”, „If I say the Words”, „The Summertime”, „Waltzing Maria” și „Amore” sau „La Primavere”.

Olandezii, care au reluat colaborarea în această formulă artistică în 2009, după două decenii în care nu și-au vorbit, au hotărât, de această dată prietenește, că este ultimul tur concertistic din cariera BZN. Duoul olandez va duce la bun sfârșit angajamentele concertistice semnate (Olanda, Belgia, Africa de Sud), inclusiv ultimul spectacol pentru bucureșteni, după care se vor „pensiona”.

„Voi împlini 70 de ani, anul viitor. Am practicat această profesie minunată de peste 50 de ani. A fost și este foarte frumos, dar aș dori să petrec un pic mai mult timp cu soția, copiii și nepoții mei. Voi face tot posibilul – împreună cu Anny – să le oferim oamenilor ultimele noastre spectacole, unele de neuitat”, a declarat veteranul solist Jan Keizer care a făcut din BZN o prezență muzicală la fel de populară ca ABBA, în anii 70, mai ales la începutul anilor 80.

Jan Keizer si Anny Schilder vin în România să-l sărbătorească pe Ricky Dandel, solistul german de origine română urmând să împlinească 50 de ani de prodigioasă activitate artistică, de asemenea, Francesco Napoli, George Baker, autorul marelui succes „Paloma Blanca”.