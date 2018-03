Când a avut fata Catincăi Roman primele discuții despre bărbați cu mama ei. “Eram rea în general și cu mama, recunosc”

Calina, fata Catincăi Roman, a povestit, la TV, când a început să aibă discuții despre bărbați cu mama sa.

Fata Catincăi Roman, Calina, care a făcut senzație la TV cu felul în care arată, este o tânără frumoasă și foarte categorică în ceea ce face și ce spune. Calina și Catinca Roman au o relație specială mamă-fiică.

Într-o emisiune de televiziune, Calina a povestit despre momentul în care a început să discute cu mama ei despre bărbați.

“Pe la 17 ani au început discuțiile despre bărbați cu mama, atunci când am avut primul iubit. Bine, primul a fost când eram mai mică, la grădiniță. Sinceră să fiu, nu cred că fericirea mea depinde de un bărbat, deocamdata sunt singură sunt bine, când o să am o relație o să anunț. Vreau ca un bărbat să se comporte frumos, este cel mai important lucru, sa ma respecte. Nu am o tipologie anume”, a spus Calina Roman într-o emisiune de televiziune.

“Mă întreabă mereu despre orice. Am sfătuit-o pe Calina să nu lase nimic de la ea. E greu să stai deoparte și te oftici pentru că ai vrea ca fata ta să nu trecă prin aceleași experiențe neplăcute. Anumite decizii le ia singură”, a adăugat Catinca Roman.

“Vorbim ca fetele de vreo doi ani. Am fost mai rebelă când eram mică, eram rea în general si cu mama, recunosc. Sinceră să fiu, pentru mine conteaza mult relația cu mama”, a mai spus Calina, fata Catincăi Roman.