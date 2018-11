Când face Alina Pușcaș petrecere de nuntă. „Ne-am gândit la una în afara țării”

În luna iunie a anului trecut, Alina Pușcaș se căsătorea cu medicul Mihai Stoenescu. Însă cei doi nu au avut parte de o petrecere de nuntă, după cum a mărturisit vedeta de televiziune pentru okmagazine.ro.

„Vom face la un moment dat. Ne-am gândit şi la o nuntă în afara ţării, am zis că ar fi fost frumos să facem în Mykonos, pentru că suntem îndrăgostiţi de Grecia. S-a mai vehiculat o variantă: Cristi, care a fost unul dintre cavalerii de onoare, e cel care are Blue Air-ul. Şi ne-a spus că el dă avionul cadou şi putem face petrecere up in the air. Dar nu am avut timp să ne ocupăm de lucrurile astea, pentru că s-au întâmplat mai multe. Şi-a rupt Alex (n.r. băiețelul lor) piciorul şi asta ne-a dat peste cap. La un an după accidentul Melissei (n.r. fiica lor)… Numai peripeţii am avut”, a declarat Alina Pușcaș.



Despre ceremonia de anul trecut, Alina Pușcaș a spus:

„A fost o cununie religioasă, fără petrecere de nuntă. Botezul era cel mai important moment, de fapt. Pentru că noi am avut un mic incident cu Meli, când a fost scăpată în cap de bonă. A avut o fractură de claviculă, un hematom extern serios şi a fost suspectă de fisură de craniu. Şi ne-am speriat…

Ne-am întors de urgenţă în ţară. Şi chiar dacă noi nu suntem habotnici, am zis: „Hai să facem botezul””.

Alina Pușcaș este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul românesc. Ea a jucat în telenovele, dar a și prezentat numeroase emisiuni de televiziune. Este cunoscută telespectatorilor și grație show-ului „Te cunosc de undeva”, unde îl are ca partener de prezentare pe Cosmin Seleși.

În 2015, în luna august, vedeta a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017.

În luna octombrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia.

