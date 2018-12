Când va naște Gabriela Cristea. „Nu am voie natural”

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a oferit detalii despre cea de-a doua sarcină a sa la emisiunea pe care o moderează la Antena Stras. De asemenea, vedeta a a dat detalii și despre ce se întâmplă în casa ei și a lui Tavi Clonda în această perioadă.

„La noi a fost o chestie… Nu ne-am programat. Ne-am trezit un pic însărcinaţi. Tavi e de vină. El de de vină. El e de vină şi mie mi-a plăcut. Da, tot fetiţă. Ne-am fi dorit să fie băiat, dar când am aflat că e fată am zis: ok. Tavi se simte pierdut în casă. Printre trei fete… Naşterea va fi în martie. Nu am voie natural”, a spus Gabriela Cristea.

„Când eram eu însărcinată cu Victoria, nu am avut decât un singur gând. mi-am dorit să ajung la momentul ăla în care stau pe fotoliu la mine acasă, să-mi pun farfuria pe burtă, pe post de masă. De sărbătorile astea mi-aș dori să nu mai repet…”, a mai spus ea.

Gabriela Cristea este prezentă pe micile ecrane de foarte mulți ani și a moderat numeroase show-uri la diverse posturi de televiziune. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care are o fetiță, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viață urmează să devină din nou părinți de fetiță anul viitor. Prezentatoarea de televiziune a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Marcel Toader, de care a divorțat cu mare scandal.

